Воробьёв: Летом в Подмосковье прошло более двух тысяч спортивных мероприятий

За лето в Подмосковье прошло более двух тысяч спортивных событий — от шахматных турниров и соревнований по бегу до футбольных матчей и других состязаний. В них приняли участие свыше 1,5 миллиона человек, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв в беседе с 360.ru.

В регионе делают ставку на доступный массовый спорт: создают инфраструктуру, где и дети, и взрослые могут вести активный образ жизни. Новые и обновлённые спортивные комплексы, арены и бассейны стараются обеспечить регулярные возможности для тренировок и досуга.

Традиционная летняя программа включала марафоны, велогонки, состязания разного уровня — в сумме это и дало полтора миллиона вовлечённых жителей.

«В этом году мы запустили новые активности — фестиваль по пляжным видам спорта и сап-фестиваль. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы жители Подмосковья могли вести активный образ жизни в любое время года», — отметил Воробьев.

Московская область продолжает развиваться и в других сферах. Ранее губернатор Воробьёв заявил, что в регионе продолжается процесс модернизации системы ЖКХ. В конечном итоге будут обновлены устаревшие очистные сооружения, водопроводы и водозаборные узлы.