Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье

Власти Московской области продолжают масштабную модернизация системы ЖКХ в регионе. Запланировано обновление устаревших очистных сооружений, водопроводных сетей и водозаборных узлов. Кроме того, до конца года в четырёх муниципалитетах построят новые очистные сооружения. Они появятся в Солнечногорске, Лыткарине, Богородском округе и Зарайске, рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«С 2018 года по настоящее время мы построили 15 очистных сооружений, что очень важно для каждого округа. Также у нас в работе еще 11, которые охватывают крупные города, где живет большое количество людей», — цитирует главу региона 360.ru.

По его словам, задачей властей является построить объекты с соблюдением всех технологий в следующие два-три года. Также губернатор Подмосковья отметил, что до конца 2025 года новые очистные сооружения запустят в четырёх округах, а работы продолжатся ещё в девяти, в их числе Коломна, Сергиев Посад, Кашира, Одинцово, Истра, Дубна и Серпухов. В этом году начнут проектировать ещё семь сооружений.