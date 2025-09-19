«Добрые люди с большим сердцем»: Воробьёв рассказал о поддержке приёмных семей

В подмосковной деревне Райсеменовское построены комфортные дома со всей мебелью и техникой, необходимой для проживания 12 многодетных семей, в которых воспитывают 88 приёмных детей с особенностями здоровья, более 30 из них — инвалиды. Рядом с семейным городком расположены детский сад, школа, образовательный центр «Абсолют» для ребят с особенностями здоровья. Там работает служба сопровождения приёмных семей. С одной из них встретился губернатор Андрей Воробьёв.

«Хочется поблагодарить приёмных родителей, потому что это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей. Это очень непросто, как мне кажется», — цитирует главу Московской области 360.ru.

За время существования городка 211 детей нашли новые семьи. Например, Светлана Быкова и Сергей Кочетков взяли на воспитание восемь ребят, которые учатся в школе «Абсолют» и занимаются цирковым искусством, спортом и творчеством. Дети рассказали губернатору о своих увлечениях и похвастались успехами.

К слову, ещё 12 лет назад в Подмосковье действовало 44 детских дома, сейчас все они закрыты. Сегодня примерно 99% сирот воспитываются в приёмных семьях. Пока подходящая семья не найдена, дети живут в специализированных центрах, где за ними ухаживают психологи и педагоги. В регионе работают 48 школ подготовки приёмных родителей. Комплексную поддержку семьям оказывают в 50 службах сопровождения.