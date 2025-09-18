«Мы всех ценим»: Воробьёв рассказал о подготовке героев СВО к работе в органах власти

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», которая направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, в этом году для участие в программе было подано более 2,4 тысячи заявок из 69 субъектов России, из них отобрали 70 лучших кандидатов, имеющих боевые заслуги и государственные награды.

Образовательную программу разработали совместно с экспертами РАНХиГС. Она состоит из четырёх модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». Во время обучения финалисты проходят стажировку в органах власти под руководством опытных наставников: представителей регионального правительства, депутатов и глав округов.

По завершении программы лучшие кандидаты получают предложения о работе или включаются в кадровый резерв. Кроме того, на минувших муниципальных выборах четверо финалистов программы «Герои Подмосковья» получили мандаты. Кадровая программа является продолжением федерального проекта «Время Героев». Некоторые выпускники прошлого года сейчас работают в правительстве Подмосковья.

«Мы всех вас ценим, нам не безразлично, получится у вас или нет. Хотим, чтобы у нас в регионе как можно большее количество ребят, вернувшихся с передовой, были в игре», — цитирует Воробьёва 360.ru.