9 сентября, 02:30

Свыше 2300 ветеранов СВО с семьями побывали в турпоездках по знаковым местам России

Фонд «Защитники Отечества» и Российские железные дороги завершили ежегодную акцию «Своих не бросаем!» Проект стартовал 3 февраля с поездки из Москвы в Великий Устюг и завершился железнодорожным круизом по Золотому кольцу с 4 по 7 сентября.

В 2025 году для ветеранов СВО и их семей организовали 12 рейсов по шести маршрутам. Более 2300 участников, представляющих 76 регионов России, отправились в путешествие.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилёва отметила важность помощи ветеранам в возвращении к мирной жизни.

«Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России. Спасибо компании РЖД за сотрудничество и поддержку защитников», — сказала Цивилёва.

Поездки проходили в комфортных поездах-отелях. В вагонах установили кондиционеры и биотуалеты, а также организовали экскурсии и мастер-классы.

Генеральный директор «РЖД Тур» Роман Бараковских отметил, что участники находят новых друзей и получают положительные эмоции.

Вдова участника СВО Алла Ипатова поблагодарила организаторов за возможность путешествовать и делиться впечатлениями с замечательными людьми. С момента запуска проекта в 2022 году поездки охватили 10 600 человек.

Ранее Life.ru сообщал, что государственный фонд «Защитники Отечества» начал приём заявок на адаптивную одежду от ветеранов СВО и уже получил первые 700 обращений. Для развития индустрии адаптивных товаров фонд проводит международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

