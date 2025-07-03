Фонд «Защитники Отечества» получил первые 700 заявок на выдачу адаптивной одежды

Государственный фонд «Защитники Отечества» начал приём заявок на адаптивную одежду от ветеранов специальной военной операции и уже получил первые 700 обращений. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилёва.

«Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, чтобы подобрать для наших героев тот вариант, который подойдёт им с учётом физических потребностей. Важно, чтобы у каждого защитника была возможность выбрать размер, цвет, модель. Для производства адаптивной одежды, которую будем выдавать героям, обязательно задействуем дизайнеров и бренды, занявшие призовые места в конкурсе «На крыльях», — отметила она.

Обеспечение ветеранов адаптивной одеждой стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу Цивилёвой на встрече с сотрудниками и подопечными фонда.

В современных условиях требуются инновационные подходы к реабилитации участников СВО. Необходимо создать комплексную систему, включающую не только технические средства и адаптацию жилья, но и адаптивную одежду, соответствующую потребностям ветеранов в повседневной жизни. Такая одежда должна отвечать высоким требованиям к комфорту, функциональности и учитывать особенности образа жизни.

Для развития индустрии адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» проводит международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В 2025 году конкурс привлёк 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных стран, включая Республику Беларусь, Турцию, Иорданию, Бразилию, Нигерию, Пакистан и Коста-Рику.