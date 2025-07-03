Фонд «Защитники Отечества» получил первые 700 заявок на выдачу адаптивной одежды
Обложка © Life.ru
Государственный фонд «Защитники Отечества» начал приём заявок на адаптивную одежду от ветеранов специальной военной операции и уже получил первые 700 обращений. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилёва.
«Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, чтобы подобрать для наших героев тот вариант, который подойдёт им с учётом физических потребностей. Важно, чтобы у каждого защитника была возможность выбрать размер, цвет, модель. Для производства адаптивной одежды, которую будем выдавать героям, обязательно задействуем дизайнеров и бренды, занявшие призовые места в конкурсе «На крыльях», — отметила она.
Обеспечение ветеранов адаптивной одеждой стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу Цивилёвой на встрече с сотрудниками и подопечными фонда.
В современных условиях требуются инновационные подходы к реабилитации участников СВО. Необходимо создать комплексную систему, включающую не только технические средства и адаптацию жилья, но и адаптивную одежду, соответствующую потребностям ветеранов в повседневной жизни. Такая одежда должна отвечать высоким требованиям к комфорту, функциональности и учитывать особенности образа жизни.
Для развития индустрии адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» проводит международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В 2025 году конкурс привлёк 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных стран, включая Республику Беларусь, Турцию, Иорданию, Бразилию, Нигерию, Пакистан и Коста-Рику.
Ранее Life.ru рассказал, что благотворительный фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Стороны договорились развивать проекты по сохранению исторической правды о событиях в зоне спецоперации.