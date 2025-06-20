Центр исторической памяти и «Защитники Отечества» договорились о партнёрстве

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и благотворительным фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Совместно мы продолжим работу по созданию народного цифрового архива историй участников специальной военной операции», — цитирует РАПСИ председателя фонда Анну Цивилёву. Подписание документа прошло при участии руководителя центра Елены Малышевой.

Стороны договорились развивать проекты по сохранению исторической правды о событиях в зоне СВО. В планах организация просветительских мероприятий и создание новых инициатив, направленных на защиту традиционных российских ценностей и культурного наследия.

«Передача памяти о героях и их подвигах будущим поколениям — наша важнейшая задача», — подчеркнула Цивилёва, комментируя заключённое соглашение. Это партнёрство позволит систематизировать свидетельства участников боевых действий для последующего изучения и увековечивания.