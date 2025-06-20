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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 19:28

Центр исторической памяти и «Защитники Отечества» договорились о партнёрстве

Анна Цивилёва и Елена Малышева. Обложка © РАПСИ

Анна Цивилёва и Елена Малышева. Обложка © РАПСИ

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и благотворительным фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Совместно мы продолжим работу по созданию народного цифрового архива историй участников специальной военной операции»,цитирует РАПСИ председателя фонда Анну Цивилёву. Подписание документа прошло при участии руководителя центра Елены Малышевой.

Стороны договорились развивать проекты по сохранению исторической правды о событиях в зоне СВО. В планах организация просветительских мероприятий и создание новых инициатив, направленных на защиту традиционных российских ценностей и культурного наследия.

«Передача памяти о героях и их подвигах будущим поколениям — наша важнейшая задача», — подчеркнула Цивилёва, комментируя заключённое соглашение. Это партнёрство позволит систематизировать свидетельства участников боевых действий для последующего изучения и увековечивания.

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Юрий Лысенко
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