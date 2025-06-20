Первый в России Индекс цифровой безопасности детства представлен на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме – 2025 состоялась панельная дискуссия «Цифровая безопасность как вектор развития прогрессивного общества». В центре внимания экспертов из бизнеса, власти и общественных организаций, включая Альянс по защите детей в цифровой среде, оказались актуальные киберугрозы, развитие мошеннических схем и роль искусственного интеллекта в противодействии им. Участники подчеркнули важность повышения цифровой грамотности населения и персонализированного подхода к безопасности.

Елизавета Белякова, председатель альянса, акцентировала внимание на системной защите детей и подростков — наиболее уязвимой, но активно вовлечённой в онлайн-среду аудитории. По её словам, нарастающая проблема кибербуллинга, манипуляций и распространения вредоносного контента требует не только технологических, но и комплексных институциональных решений.

«Цифровая безопасность — это не вопрос «запретить» или «ограничить». Это вопрос культуры, образования и ответственности. Мы должны не просто изолировать детей от угроз, а научить их ориентироваться, различать и обращаться за помощью. Это и есть цифровая устойчивость — новая норма, без которой невозможно развитие», — сказала Белякова.

Ключевым шагом к такой системной защите станет Индекс цифровой безопасности детства — первый в России инструмент для оценки уровня защищённости юных пользователей в Интернете. Он позволит выявлять слабые места и служить ориентиром для государства, бизнеса и экспертного сообщества при формировании целенаправленных мер.

«Наша задача — создать не реакционную модель защиты, а предиктивную. Индекс — это не просто метрика, это механизм координации и точной настройки цифровой политики в интересах детей», — добавила председатель альянса.