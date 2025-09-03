Анна Цивилёва посетила филиал фонда Защитники Отечества во Владивостоке

За время работы приморского филиала фонда «Защитники Отечества» социальные координаторы, большинство из которых являются ветеранами или членами семей участников СВО, обработали более 26 тысяч обращений, из них 94% успешно решены. Об этом рассказала статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва по результатам рабочей поездки на Дальний Восток.









Как рассказала парламентарий, фонд эффективно работает в формате «одного окна» в большинстве муниципалитетов Приморского края, тесно сотрудничая с региональными властями, МФЦ, Социальным фондом России и прокуратурой. Это позволяет оказывать оперативную помощь защитникам Отечества даже в отдалённых районах. При этом особое внимание уделяется психологической поддержке: специалисты фонда организовали 12 выездов в отдалённые населённые пункты для работы с ветеранами и их семьями. До конца года запланировано ещё столько же мероприятий.

Также фонд обеспечивает ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой — уже выдано 8 комплектов, ещё 29 заявок находятся в работе. Каждый случай рассматривается индивидуально с учётом физических особенностей получателя. В Приморском крае созданы широкие возможности для трудоустройства ветеранов, что соответствует стратегической цели фонда по их успешной интеграции в гражданскую жизнь.

«Основная задача фонда «Защитники Отечества» — полная ресоциализация наших героев, которые вернулись со спецоперации, помощь с получением новых компетенций и рабочих мест с достойным уровнем зарплаты. Такие условия созданы и в Приморском крае: здесь очень большой выбор вакансий», — подчеркнула Цивилёва, поблагодарив сотрудников фонда за профессионализм и сердечное отношение к подопечным.