Губернатор Воробьёв заявил о важности развития детской медицины в Подмосковье

В Подмосковье открылся шестой всероссийский съезд детских врачей «Педиатрия как искусство», объединивший специалистов из 40 регионов России и 11 стран мира. Губернатор Андрей Воробьёв, открывший мероприятие, поблагодарил медиков за труд и вручил награды лучшим педиатрам региона.

«Смысл нашего съезда — чтобы собрать здесь всех самых лучших, профессиональных специалистов и продолжать искать новые возможности, учиться, совершенствовать эту помощь. Останавливаться недопустимо, особенно если речь идёт о самом дорогом — наших детях», — приводит слова губернатора 360.ru.

В своей речи глава региона подчеркнул важность обмена опытом и внедрения новых методик в повседневную практику. Он добавил, что надеется на появление интересных идей в ходе форума, которые участники смогут применять в поликлиниках, стационарах и научных центрах.

Губернатор также отметил комплекс мер поддержки для более чем 2,6 тысячи педиатров области, включая программу наставничества «Наш участковый врач», социальную ипотеку и компенсацию аренды жилья. Благодаря этим шагам удалось адаптировать свыше 300 молодых специалистов и сократить дефицит кадров.

Особое внимание было уделено развитию системы родовспоможения, включающей шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства. В прошлом году в Красногорске начал работу детский медицинский центр Рошаля, где провели уже более 16 тысяч операций, а филиал учреждения открылся в Ромашкове.

Итогом усиленного развития здравоохранения региона стало значительное снижение показателей младенческой смертности. В рамках съезда врачи смогут ознакомиться с инновационным оборудованием и цифровыми сервисами, внедрёнными в подмосковных медучреждениях в этом году.