В Москве открылся первый Всероссийский педагогический съезд XXI века

Всероссийский педагогический съезд впервые в нынешнем столетии объединил в Москве представителей образовательного сообщества со всей страны. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, выступая на мероприятии, назвал его историческим, отметив, что оно возрождает традицию крупных педагогических форумов.

«Сегодня наша государственная образовательная система — одна из лучших в мире. Мы входим в топ-10 ведущих стран как по качеству общего образования, так и по объёму научных исследований и разработок, занимаем лидирующие позиции в международных олимпиадах студентов и школьников. Это результат сохранения традиций советской научной школы и педагогики и решений, реализованных по поручению президента Владимира Путина правительством совместно с регионами за последнюю четверть века», — подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер также подробно остановился на подготовке Стратегии развития образования до 2036 года. По его словам, в 15 рабочих группах над документом трудились почти 1100 экспертов, которые провели более 430 встреч и предложили свыше 300 инициатив. Чернышенко анонсировал, что в августе к обсуждению стратегии подключатся педагогические советы по всей стране, а итоги будут подведены на Форуме классных руководителей.

Министр просвещения Сергей Кравцов перечислил ключевые изменения, произошедшие в системе образования. Он сообщил, что воспитательная работа вновь стала её неотъемлемой частью. Глава ведомства также добавил, что множество учебников по каждому предмету заменяются едиными государственными, а учебная неделя теперь повсеместно начинается с церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил новую модель высшего образования, которая, по его убеждению, должна быть достаточной для успешной карьеры и самореализации человека. Он пояснил, что её основой станут три ключевых принципа: фундаментальность для формирования глубины мировоззрения, практикоориентированность для связи с рынком труда и гибкость, позволяющая готовить каждого специалиста как уникального.

В рамках съезда запланированы дискуссии о стратегических направлениях развития образования, презентации лучших практик учебных заведений и выставка отраслевых достижений.