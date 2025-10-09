Стартовал второй сезон международного конкурса молодых художников «Картина мира»

Стартовал приём заявок на второй международный конкурс молодых художников «Картина мира». О начале нового сезона объявили организаторы 8 октября 2025 года в екатеринбургском Международном центре искусств «Главный проспект», где открылась экспозиция финалистов первого конкурса.

Выставка в уральской столице, куда вошли 19 работ 17 авторов из России, Ливии, США, Турции, ДР Конго, Китая и Вьетнама, стала продолжением успешного показа в калининградском филиале Третьяковской галереи.

Экспозиция финалистов первого конкурса «Картина мира» в Екатеринбурге. Фото © Предоставлено Life.ru

«Я очень рад, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где проходит выставка «Картина мира». До нас её принимал только филиал Третьяковки в Калининграде. Конечно же, в этом большая заслуга организаторов — их энтузиазма, искренней любви и увлечённости своим делом. Но есть и закономерность. Свердловская область расположена по обе стороны Уральского хребта, на границе Европы и Азии. И неспроста говорят, что судьба Урала – быть местом встречи и порождать что-то новое, выплавлять новые образы и смыслы. Поэтому где как не в нашем регионе вести межкультурный диалог. Проводить выставку, главная задача которой — показать всё богатство и многообразие национальных ценностей и традиций», — заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В рамках церемонии открытия были представлены номинации и условия для участия во втором сезоне. Молодым авторам в возрасте от 18 до 35 лет предлагается представить работы в категориях «Графика», «Живопись» и «Цифровое искусство». Как уточнил ответственный секретарь конкурса Алексей Лебедев, в этом году направление цифрового искусства было расширено и теперь включает создание произведений с применением нейросетей. Также появится специальная номинация, посвящённая 170-летию Третьяковской галереи. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 2 февраля 2026 года.

Экспертное голосование пройдёт в три этапа: до 20 февраля 2026 года совет экспертов отберёт топ-100 заявок, затем Творческий совет сформирует шорт-лист из 50 работ, и на заключительном этапе будут определены 14 финалистов. Их произведения будут выставлены в филиале Третьяковской галереи в Самаре в июне 2026 года.

