На выставке «Золотая осень» стартовал конкурс РСВ «Лидеры АПК»

На 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» был дан старт конкурсу «Лидеры АПК», целью которого является выявление лучших управленцев в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину были представлены старт, задачи и концепция конкурса. Программа, запущенная по поручению президента Владимира Путина, направлена на поиск, объединение и развитие управленцев, обладающих необходимыми компетенциями для развития сельского хозяйства.

«Конкурс «Лидеры АПК» выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства», — сказал Бетин.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: регистрация участников до 9 ноября, очные отборочные этапы и заключительный этап — высшая школа управленцев сельского хозяйства в мастерской управления «Сенеж».

«Золотая осень» — крупнейший аграрный форум, который является главным деловым событием в сфере АПК и проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее стало известно о старте приёма заявок на VII Всероссийский форум «Дигория», который пройдёт с 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж». Это главное ежегодное мероприятие для молодых учёных и специалистов в области социально-гуманитарных наук и общественно-политической сферы. Регистрация участников продлится до 27 октября.