В Москве открылся международный форум «Диалог о фейках 3.0»

В столице стартовал международный форум «Диалог о фейках 3.0», который в этом году проходит под эгидой ЮНЕСКО. В мероприятии принимают участие представители более 80 стран, сообщил президент Международной ассоциации по фактчекингу и глава АНО «Диалог регионы» Владимир Табак.

«Наша глобальная задача — защитить миллионы и миллиарды людей от дезинформации, которая влияет на их жизнь», — отметил Табак, открывая форум.

«Диалог о фейках 3.0» стал единственным российским событием, включённым в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО. В рамках форума запланированы панельные дискуссии, круглые столы и образовательные сессии, посвящённые противодействию фейкам в СМИ, науке, образовании и в эпоху генеративного ИИ.

Участие в мероприятии принимают ведущие эксперты в области фактчекинга, представители госведомств, международных организаций и СМИ. Форум проходит в партнёрстве с ТАСС, «Мастерской новых медиа» и Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN).

«Диалог о фейках»: справка

Форум «Диалог о фейках» впервые прошёл в 2022 году как площадка для обсуждения инструментов борьбы с дезинформацией и цифровыми манипуляциями. Тогда в нём участвовали представители российских и зарубежных СМИ, IT-компаний и академического сообщества.

В 2023 году мероприятие получило статус международного и собрало экспертов из десятков стран. Участники обсуждали феномен дипфейков, рост роли нейросетей в создании фальшивых новостей и методы повышения медиаграмотности.

Формат «3.0» стал логическим продолжением форума: в центре внимания — глобальные вызовы эпохи искусственного интеллекта, а также выработка единых стандартов фактчекинга на международном уровне.