Писателя Дмитрия Быкова* обвинили в фейках об обстреле Харькова

Российского писателя Дмитрия Быкова* обвиняют в распространении заведомо ложных сведений о действиях российских военных в Харьковской области и в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Это стало известно в ходе заочного процесса в Черёмушкинском суде Москвы.

Как заявил прокурор при оглашении обвинительного заключения, Быков*, находясь в неустановленном месте за пределами РФ, допустил в ходе выступления распространение заведомо ложной информации о ракетном обстреле Харькова и села Гроза Харьковской области, что повлекло человеческие жертвы.

Также литератор, уже дважды привлекавшийся к административной ответственности за аналогичные нарушения, в феврале текущего года опубликовал два материала без обязательной маркировки, указывающей на его статус иностранного агента.

Уголовное дело возбуждено в отношении писателя по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Армии РФ) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Дело на Быкова* было возбуждено на основании видеозаписи, снятой осенью 2023 года, и материалов без пометки иноагента в феврале 2025 года. В связи с объявлением в розыск суд заочно арестовал писателя. Накануне его признали террористом.