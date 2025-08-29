Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 09:15

Суд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова*

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Уточняется, что апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения, а постановление Черёмушкинского районного суда Москвы – без изменения. Согласно решению, мерой пресечения для Быкова* избран двухмесячный арест, который начнёт действовать с момента его задержания на территории России или экстрадиции. В настоящее время писатель объявлен в международный розыск.

Писатель Дмитрий Быков* пропал после переезда в США
Писатель Дмитрий Быков* пропал после переезда в США

Напомним, что ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против Дмитрия Быкова*. По данным следствия, Быков* опубликовал видео, где содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС России. Кроме того, писатель, будучи внесённым в список иноагентов, не представил в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует закон.

*Физлицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Быков
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar