Суд признал законным заочный арест писателя Дмитрия Быкова*

Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Уточняется, что апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения, а постановление Черёмушкинского районного суда Москвы – без изменения. Согласно решению, мерой пресечения для Быкова* избран двухмесячный арест, который начнёт действовать с момента его задержания на территории России или экстрадиции. В настоящее время писатель объявлен в международный розыск.

Напомним, что ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против Дмитрия Быкова*. По данным следствия, Быков* опубликовал видео, где содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС России. Кроме того, писатель, будучи внесённым в список иноагентов, не представил в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует закон.