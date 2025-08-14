Писатель Дмитрий Быков* пропал после переезда в США

Писатель Дмитрий Быков* исчез после переезда из России в США. Согласно материалам дела, находящимся в распоряжении РИА «Новости», он прибыл в Нью-Йорк, однако его текущее местонахождение установить не представляется возможным.

На прошлой неделе суд заочно арестовал писателя на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Адвокат Быкова* уже обжаловал это постановление о мере пресечения.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрия Быкова* объявили в международный розыск. Известного писателя обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России на почве политической ненависти.