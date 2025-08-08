Суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о фейках

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал в отношении Быкова*, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», — сказали в суде.

Ранее стало известно, что суд заочно арестовал Татьяну Лазареву*, которую обвиняют по части 2 статьи 330 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах), однако позднее это постановление было отменено. Кроме того, известно, что телеведущая заочно приговорена к 6,5 года лишения свободы за пропаганду терроризма. По данному делу Лазареву* заочно арестовали, а также объявили в международный розыск. Сама она свою вину не признаёт.