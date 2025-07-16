Лазарева* заочно арестована за нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая стала фигурантом дела об уклонении от исполнения законодательства РФ об иноагентах. Соответствующая информация появилась на сайте судебной инстанции.

«Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т.* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказано в материалах дела.