Лазарева* заочно арестована за нарушение закона об иноагентах
Суд Москвы заочно арестовал Лазареву* за неисполнение обязанностей иноагента
Обложка © ТАСС / Андрей Любимов
Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая стала фигурантом дела об уклонении от исполнения законодательства РФ об иноагентах. Соответствующая информация появилась на сайте судебной инстанции.
«Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т.* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказано в материалах дела.
Напомним, в июне прошлого года Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск за публичное оправдание терроризма. Телеведущая проживает в Испании. Причиной решения МВД стало то, что Лазарева* выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Также ведущая не раз возмущалась, что имеет статус иноагента и уголовницы.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.