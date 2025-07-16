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Регион
16 июля, 16:48

Лазарева* заочно арестована за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы заочно арестовал Лазареву* за неисполнение обязанностей иноагента

Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая стала фигурантом дела об уклонении от исполнения законодательства РФ об иноагентах. Соответствующая информация появилась на сайте судебной инстанции.

«Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т.* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказано в материалах дела.

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Напомним, в июне прошлого года Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск за публичное оправдание терроризма. Телеведущая проживает в Испании. Причиной решения МВД стало то, что Лазарева* выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Также ведущая не раз возмущалась, что имеет статус иноагента и уголовницы.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Татьяна Миссуми
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