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14 июля, 11:54

Писатель-иноагент Дмитрий Быков* объявлен в розыск

Обложка © РИА Новости / Кирилл Калинников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Калинников

Писатель Дмитрий Быков* был объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ.

На сайте МВД появилась информация о том, что писатель-иноагент Дмитрий Быков* пополнил розыскные списки в России. По какой именно уголовной статье его разыскивают, не разглашается.

«Быков Дмитрий Львович*. Разыскивается по статье УК», — сказано в публикации.

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Ранее Дмитрий Быков* громогласно заявил на одном из интервью, что он планирует навсегда вернуться в Россию. Когда это случится, он не уточнил. Кстати, в феврале прошлого года его ещё и оштрафовали на десять тысяч за участие в деятельности нежелательной международной организации.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Владимир Озеров
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