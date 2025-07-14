Писатель-иноагент Дмитрий Быков* объявлен в розыск
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Писатель Дмитрий Быков* был объявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ.
На сайте МВД появилась информация о том, что писатель-иноагент Дмитрий Быков* пополнил розыскные списки в России. По какой именно уголовной статье его разыскивают, не разглашается.
«Быков Дмитрий Львович*. Разыскивается по статье УК», — сказано в публикации.
Ранее Дмитрий Быков* громогласно заявил на одном из интервью, что он планирует навсегда вернуться в Россию. Когда это случится, он не уточнил. Кстати, в феврале прошлого года его ещё и оштрафовали на десять тысяч за участие в деятельности нежелательной международной организации.
* Включён в список иностранных агентов Минюста России.