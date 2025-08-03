Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 04:06

Суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut

Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Это связано с делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил адвокат ведущей Леонид Соловьёв. Он уточнил, что материалы дела направили на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе»,приводит комментарий юриста РИА «Новости».

Ведущая Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам ВСУ по городам России
Ведущая Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам ВСУ по городам России

Ранее Лазарева* призналась, что родственники хотели выйти из семейного чата с ней. Она также отметила, что счета заблокировали из-за её причастности к террористической и экстремистской деятельности. Ей запретили совершать сделки с недвижимостью и вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних.

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar