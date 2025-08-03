Суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*

Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Это связано с делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил адвокат ведущей Леонид Соловьёв. Он уточнил, что материалы дела направили на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — приводит комментарий юриста РИА «Новости».

Ранее Лазарева* призналась, что родственники хотели выйти из семейного чата с ней. Она также отметила, что счета заблокировали из-за её причастности к террористической и экстремистской деятельности. Ей запретили совершать сделки с недвижимостью и вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних.