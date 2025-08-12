Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 02:06

Писателя-иноагента Дмитрия Быкова* объявили в международный розыск

Дмитрий Быков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmi_bykov

Дмитрий Быков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmi_bykov

Писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в РФ за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

«Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск», — говорится в документе.

На уехавшего из России Лигалайза* составили протокол по закону об иноагентах
На уехавшего из России Лигалайза* составили протокол по закону об иноагентах

Напомним, ранее Черемушкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте писателя на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Быков* обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России на почве политической ненависти.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дмитрий Быков
  • иноагенты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar