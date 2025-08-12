Писателя-иноагента Дмитрия Быкова* объявили в международный розыск
Дмитрий Быков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmi_bykov
Писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в РФ за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.
«Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск», — говорится в документе.
Напомним, ранее Черемушкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте писателя на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Быков* обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России на почве политической ненависти.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.