На уехавшего из России Лигалайза* составили протокол по закону об иноагентах

Против Андрея Меньшикова*, более известного как рэпер Лигалайз*, возбуждено административное производство по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ). Информация о поступлении дела в Бутырский районный суд Москвы была передана изданием «Постньюс».

Согласно позиции обвинения, претензии правоохранительных органов связаны с тем, что Меньшиков* осуществлял деятельность, свойственную иностранным агентам, ещё до того, как его официально включили в соответствующий реестр Минюста. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако, что более серьёзно, существует вероятность возбуждения уголовного дела (ст. 330.1 УК РФ), по которой возможно лишение свободы. Это наказание будет избрано для Лигалайза* в том случае, если он вновь окажется в центре внимания правоохранителей и будет повторно привлечён к административной ответственности по указанной статье до конца 2025 года.

Напомним, в июне текущего года рэпер уже подвергался административному взысканию по части 4 статьи 19.34 за отсутствие маркировки иноагента на своих публикациях в Сети. В частности, Меньшиков* не указал свой статус в анонсе композиции «Всемирные», записанной при участии Макса Покровского*, а также Влади* и Хамиля из «Касты». Этот трек, к слову, был выпущен как ответ на его внесение в реестр иноагентов.

Ранее стало известно, что аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении блогера Максима Каца*. Причиной стало неисполнение им функций, предписанных иностранным агентам.