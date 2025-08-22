В Москве завершено расследование дела против писателя Дмитрия Быкова*

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела против писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии и нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых преступных деяний. Он объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Быкова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Быков* опубликовал видео, где содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооружённых сил России. Кроме того, писатель, будучи внесённым в список иноагентов, не представил в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует закон. Совместная работа следователей и оперативных служб позволила собрать доказательную базу, которую направили в суд. В отношении писателя заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.