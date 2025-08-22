В Москве завершено расследование дела против писателя Дмитрия Быкова*
Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела против писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии и нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых преступных деяний. Он объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Быкова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Быков* опубликовал видео, где содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооружённых сил России. Кроме того, писатель, будучи внесённым в список иноагентов, не представил в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует закон. Совместная работа следователей и оперативных служб позволила собрать доказательную базу, которую направили в суд. В отношении писателя заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Быкова*, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. По данным следствия, писатель, заочно арестованный также за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, был объявлен в международный розыск 28 июля 2025 года.
*Физлицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.