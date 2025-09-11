Писатель Дмитрий Быков* внесён в список экстремистов и террористов
Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Писатель Дмитрий Быков* внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он проходит обвиняемым по делу о фейках о Российской армии.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Быков* Дмитрий Львович, 20.12.1967 г.р., г. Москва», — указано в базе ведомства.
Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Быков*, находясь за границей, разместил видео с интервью, содержавшим недостоверную информацию о действиях российских войск. Кроме того, он нарушил порядок своей деятельности, опубликовав в феврале 2025 года два материала без пометки иноагента. Поскольку Быков* находится в розыске, его заочно арестовали.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.