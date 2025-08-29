Уголовное дело против Дмитрия Быкова* направили в суд

Писатель Дмитрий Быков* стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого прокуратурой Юго-Западного административного округа Москвы. Его обвинили по двум статьям УК РФ: распространение фейков о Вооружённых силах России и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Быков*, находясь за границей, разместил видео с интервью, содержавшим недостоверную информацию о действиях российских войск. Кроме того, он нарушил порядок своей деятельности, опубликовав в феврале 2025 года два материала без пометки иноагента. Поскольку Быков* находится в розыске, в отношении него была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.