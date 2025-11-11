Россия и США
11 ноября, 11:06

В Москве официально стартовал шестой сезон конкурса «Лидеры России»

Обложка © Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

В Москве начался шестой сезон конкурса «Лидеры России». Ключевым изменением стал переход от индивидуальных заявок к командным состязаниям. О новом формате управленческого соревнования сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции.

«Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», — рассказал он.

Конкурс проводится в рамках платформы «Россия — страна возможностей», ориентированной на раскрытие талантов молодёжи, поддержку общественных инициатив и волонтёрства. Обновлённый формат призван усилить практическую значимость соревнования и развить навыки командного управления.

Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли России

Ранее в Самаре завершился Международный форум «Россия – спортивная держава», в котором приняли участие более пяти тысяч человек из 58 стран мира. Главным итогом форума стало подписание свыше ста соглашений о сотрудничестве.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
