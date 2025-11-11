В Москве официально стартовал шестой сезон конкурса «Лидеры России»

В Москве начался шестой сезон конкурса «Лидеры России». Ключевым изменением стал переход от индивидуальных заявок к командным состязаниям. О новом формате управленческого соревнования сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции.

«Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», — рассказал он.

Конкурс проводится в рамках платформы «Россия — страна возможностей», ориентированной на раскрытие талантов молодёжи, поддержку общественных инициатив и волонтёрства. Обновлённый формат призван усилить практическую значимость соревнования и развить навыки командного управления.

