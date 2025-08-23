Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли России

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил первого замглавы администрации президента и руководителя наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками предприятий атомной отрасли.

«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация «Росатом». Вот Сергей Владиленович (Кириенко — Прим. Life.ru) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — скачал президент РФ.

Путин обратил внимание, что решение о создании государственной корпорации задало высокий темп развития атомной отрасли России в 21 веке.