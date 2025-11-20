Юрист объяснила, за что сотрудник может лишиться 13-й зарплаты

Сотрудники компаний могут лишиться годовых премий или так называемой 13-й зарплаты при наличии дисциплинарных взысканий. Данное заявление сделала юрист Наталья Перова в интервью изданию «Постньюс».

Эксперт пояснила, что выплата 13 зарплаты не закреплена в трудовом законодательстве и относится к категории поощрительных выплат. Работодатель принимает решение о премировании сотрудников исходя из финансовых результатов компании и личных показателей каждого работника. Даже специалисты на одинаковых должностях могут получить различные премии по итогам года, поскольку система оценки вклада каждого сотрудника может существенно отличаться. Юрист отметила, что оспорить размер премиальных выплат через суд теоретически возможно, но перспективы такого иска крайне невелики.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года заработная плата россиян будет распределяться равными частями между двумя половинами месяца. Декабрь 2025 года содержит равное количество рабочих дней в первой и второй половинах месяца — по 11 рабочих дней в каждом периоде. Такой баланс позволяет избежать неравномерности в выплатах, которые иногда возникают в других месяцах с неравномерным распределением рабочих дней.