Юрист объяснила, как доказать давление работодателя при увольнении

Работник, которого начальство принуждает уволиться по собственному желанию, имеет право записать этот разговор на диктофон для последующего использования в суде. Об этом «Москве 24» сообщила юрист в области трудового права Рината Шайдуллина.

Она пояснила, что, хотя в обычных спорах бремя доказывания законности увольнения лежит на работодателе, в данной ситуации именно сотруднику необходимо предоставить свидетельства давления. Помимо аудиозаписей, в качестве доказательств можно предъявить переписку, факты систематического ухудшения условий труда или необоснованного снижения зарплаты, при этом все претензии должны подкрепляться конкретными действиями, а не личными ощущениями.

Юрист рекомендовала не спешить с обращением в суд, а сначала исчерпать внутренние ресурсы. Если непосредственный руководитель ведёт себя некорректно, можно направить служебную записку вышестоящему руководству с просьбой вмешаться в ситуацию, причём все подобные обращения обязательно должны фиксироваться в письменной форме.

«При этом споры о восстановлении на работе рассматриваются только через суд», — добавила Шайдуллина, посоветовав сразу консультироваться с юристом, поскольку на подачу иска отводится всего месяц с даты увольнения.

Прямой статьи, запрещающей принуждение к увольнению, в Трудовом кодексе нет, однако можно ссылаться на норму о расторжении договора по инициативе работника, где указано, что такое решение должно быть добровольным. Эксперт подчеркнула, что создание невыносимых условий труда также является формой давления.

