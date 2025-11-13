Штраф и не только: Life.ru узнал, что грозит сотруднику за курение в офисном туалете

Использование электронных сигарет и систем нагревания табака в офисных туалетах является прямым нарушением закона и может повлечь за собой административную, а также дисциплинарную ответственность. Об этом Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

По словам эксперта, системы нагревания табака приравнены к обычным сигаретам и их курение в местах, где это запрещено, подпадает под действие статьи 6.24 КоАП РФ. Он добавил, что коллеги, ставшие свидетелями такого нарушения, вправе зафиксировать его и подать жалобу, после чего курильщику может быть выписан штраф.

«За это предусмотрена административная ответственность со штрафом от 500 до 1500 рублей», — пояснил Салкин.

Адвокат также подчеркнул, что работодатель имеет право привлечь нарушителя к дисциплинарной ответственности, поскольку локальные нормативные акты офиса в обязательном порядке должны запрещать курение (в том числе никотинсодержащей продукции) во всех помещениях, за исключением специально оборудованных зон. Что касается возмещения вреда здоровью, причинённого табачным дымом или паром, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» предусматривает такую возможность.

«Мне не известно, чтобы такие иски были в случае курения в офисных туалетах. Известна история, когда присудили компенсацию за табачный дым с балкона, который шёл в соседнюю квартиру», — рассказал юрист.

Ранее стало известно, что в 2026 году россияне, отказавшиеся от курения, смогут сохранить в своём бюджете более 70 тысяч рублей. Эта сумма потенциальной экономии зависит от ряда факторов, таких как интенсивность курения, цена сигарет, а также увеличение акцизов и инфляция.