Финансист раскрыл, сколько сэкономит курильщик при отказе от вредной привычки в 2026 году

Россияне, бросив курить, смогут сохранить в своем бюджете свыше 70 тысяч рублей в 2026 году. Об этом сообщил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Сумма потенциальной экономии от отказа от табака в 2026 году варьируется в зависимости от ряда факторов, включая интенсивность курения, цену сигарет, увеличение акцизов и инфляцию, подчёркивает эксперт. Для анализа финансист использовал обобщённые показатели. По прогнозам Трепольского, средняя цена одной пачки сигарет в России к концу 2025 года будет колебаться в пределах 135-200 рублей.

В 2026 году, учитывая ежегодную индексацию акцизов, которая обычно превышает уровень инфляции, и общее подорожание товаров, можно прогнозировать, что средняя стоимость пачки может достичь 150-250 рублей.

«Средняя стоимость 200 рублей за пачку. Курение 1 пачки в день обходится в 73 тыс. рублей в год, двух пачек в день — 146 тыс. рублей в год, трёх пачек — 219 тыс. рублей в год. Таким образом, курильщик, выкуривающий пачку в день, может сэкономить в 2026 году более 70 тыс. рублей, а при более интенсивном потреблении — более 145 тыс. рублей и даже более 200 тыс. рублей, если курит три пачки в день», — пояснил Трепольский в беседе с «Газетой.ru».

Финансист отмечает, что данный расчёт не включает в себя затраты на сопутствующие товары, такие как зажигалки, электронные испарители, стики и вейпы, что увеличивает реальную сумму потенциальной экономии. Эксперт подчёркивает, что отказ от курения, помимо очевидных преимуществ для здоровья, является значительным способом сбережения личных финансов.

А ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет на курение для молодёжи. Депутаты выразили надежду на реализацию подобного запрета в России до 2050 года.