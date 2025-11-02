Россия и США
2 ноября, 13:51

В Госдуме предложили ввести полный запрет на курение для молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

В России следует ввести полный запрет курения для молодёжи по аналогии с мальдивским законодательством. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в интервью изданию «Подъём».

«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придём к этому. Чем раньше, тем лучше», — сказал депутат.

Инициативу поддержал другой заместитель председателя профильного комитета Алексей Куринный, выразив надежду на реализацию подобного запрета в России до 2050 год

Россиянам рассказали о штрафах за курение на общих балконах
Ранее россиянам рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные. В новом исследовании, опубликованном в начале октября в научном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время противоопухолевого лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

