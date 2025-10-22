В Минздраве рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные

Курение ухудшает прогноз злокачественных опухолей, а отказ от вредной привычки увеличивает общую выживаемость, снижает риск прогрессирования рака и добавляет около двух лет жизни больным с раком лёгкого. Об этом Life.ru рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ Блохина Минздрава России, профессор Давид Заридзе.

«Онкологические больные часто считают, что бросать курить уже поздно и не осознают, что продолжение курения напрямую влияет на результат лечения», — предупреждает эксперт.

В новом исследовании, опубликованном в начале октября в научном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, доказано, что у больных, которые продолжали курить во время противоопухолевого лечения, показатели выживаемости и смертности были хуже, чем у тех, кто бросил курить.

Отказ от курения увеличивает общую выживаемость и снижает риск прогрессирования — это очень важный результат, а достигается он простым и дешёвым методом. Именно поэтому просто необходимо, чтобы врачи рекомендовали пациентам бросить курить, уверен собеседник Life.ru.

«Дополнительные два года жизни — это шанс дождаться появления новых препаратов, ведь сейчас наблюдается колоссальный прогресс в лечении рака лёгкого, постоянно появляется что-то новое. Больным раком лёгкого, учитывая их тяжёлое психическое состояние, зачастую трудно бросить курить, поэтому на помощь приходит лечение никотиновой зависимости под контролем врача», — уточняет специалист.

Мотивировать пациента к отказу от курения нужно на всех этапах онкологической помощи, начиная со скрининга рака для диагностики, в частности рака лёгкого, на старте противоопухолевого лечения и во время него. Важно помнить о цифрах — рекомендации по отказу от курения могут на 30-35% улучшить показатель общей смертности у более чем 60 тысяч больных раком лёгкого в нашей стране.

Отказ от курения после постановки онкологического диагноза, в частности рака лёгкого, значимо улучшает прогноз заболевания. У больных раком лёгкого, которые курили в течение жизни, а их большинство — показатели выживаемости хуже, чем у некурящих пациентов.

«Наше исследование началось в 2012 году, и включало в себя 1700 человек, из которых мы отобрали 1240 москвичей и жителей московской области, за которыми наблюдали в среднем в течение 7 лет. При поступлении в наш центр или в МГОД, 60% наших пациентов курили. Именно эту когорту людей мы прослеживали на предмет изменения статуса курения», — поделился Заридзе.

Анализ показал, что у больных немелкоклеточным раком лёгкого, которые отказались от курения после постановки диагноза, продолжительность жизни практически на 2 года дольше, чем у пациентов, которые продолжали курить. Также у пациентов, которые бросили курить, на 33% ниже вероятность общей смертности от всех причин, на 30% ниже риск прогрессирования заболевания и на 25% — вероятность смерти от рака лёгкого.

