Тратят по 17 рабочих дней: В Минздраве объяснили, почему работодатели отказывают курильщикам

Курение оказывает негативное воздействие на здоровье работника, снижает его продуктивность и эффективность, а также приводит к дополнительным расходам для работодателя. Если сотрудник тратит на перекур до 30 минут в день, то в год у него на это уходит 17 рабочих дней, рассказала Life.ru главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Исследования показывают, что курение связано с понижением физической выносливости и повышением риска респираторных заболеваний даже молодых работников. Вредные последствия курения накапливаются с возрастом и могут сильнее сказываться на производительности труда пожилых сотрудников», — пояснила Драпкина.

При этом курение не только отражается на здоровье самого человека, но и влияет на общую производительность коллектива. По словам Драпкиной, указывающие в вакансиях требование об отсутствии вредных привычек работодатели не только минимизируют экономические потери, но и мотивируют сотрудников к здоровому образу жизни. А это способствует созданию здоровьесберегающей среды на рабочих местах, где профилактика становится нормой.

Однако важно подходить к процессу не как к дискриминации, а как к стимулу для изменений. Корпоративные программы здоровья должны включать меры по мотивации к отказу от курения, такие как консультации, скрининги и образовательные инициативы, уверена специалист.

Как сообщал Life.ru, многие компании в текстах вакансий прямо указывают, что соискатели не должны курить. Эти ограничения связаны с тем, что перекуры снижают продуктивность труда и оказывают отрицательное влияние на финансовую эффективность фирмы.