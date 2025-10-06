Вводят в заблуждение: В Госдуме нашли способ защитить россиян от «мыльных сигарет»

В России начали продавать «мыльные сигареты» — наборы из пачки, двух трубочек и мыльного раствора, которые якобы помогают бросить курить. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью радио Sputnik подчеркнула необходимость маркировки такой продукции 18+, поскольку она может вводить детей в заблуждение, создавая ложное впечатление о безопасности курения.

Останина отметила, что подобная продукция, внешне похожая на настоящие сигареты, формирует у детей ассоциацию, что сигарета так же безвредна, как мыло. При этом не всегда можно контролировать покупку детьми таких наборов, что создаёт риск пропаганды курения под видом безобидной игрушки. По словам депутата, ответственность за продажу такой продукции лежит на производителях.

«Добро или бабло? Получается, что побеждает бабло. Прямой запрет ничего не даст. Здесь нужно запрещать пропаганду самого курения. Далеко не всё решается запретами, надо воспитывать культуру отказа от табака. А у нас табак заменили вейпами, другими интересными для подростков видами товаров, которые наносят непоправимый вред здоровью», — подчеркнула Останина.