Россиян всё чаще отказываются брать на работу из-за курения

В России работодатели стали отказывать соискателям в трудоустройстве из-за их тяги к курению, пишет SHOT ПРОВЕРКА. По самым скромным подсчётам, курящий сотрудник тратит на перекуры около 17 рабочих дней в году.

Зачастую руководители компаний уже в тексте вакансии указывают требование, что соискатель не должен курить. Перекуры финансово не выгодны фирмам, так как снижается эффективность труда. Курящий человек, как говорит статистика, уходит покурить в течение дня раз шесть, перекуры длятся по пять минут, за день набегает полчаса, за неделю — 2,5 часа. Поэтому за год эта цифра увеличивается до 138 часов.

Ещё одна причина — повышенные расходы на медицинскую страховку. Курящие сотрудники склонны к частым болезням, так как у них начинаются проблемы с иммунитетом и с сердечно-сосудистой системой, пояснила HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ. В «сезон простуд» именно курящие работники чаще других кашляют и чихают, разнося заразу по офису. Они испытывают снижение концентрации, стресс и нервозность, если несколько часов не курили, что тоже негативно влияет на работу.

И, наконец, курильщики, сами того не замечая, распространяют неприятный запах в помещении, что плохо сказывается на коллегах. Склонные к такой вредной привычке люди редко замечают за собой дурной аромат сигарет, исходящий от волос, изо рта и от одежды.

Ранее межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Комитет Госдумы по охране здоровья предложение о внедрении на рабочих местах программы «Час здоровья». Инициатива предполагает предоставление каждому работнику, независимо от характера его труда, одного часа в неделю для занятий физической активностью с сохранением полной зарплаты. Предполагается, что это должно приучить россиян к спорту и заставить отказаться от вредных привычек.