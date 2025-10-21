Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции в зонах остановок общественного транспорта. Соответствующий документ размещён на официальном портале парламента.

Инициатива, внесённая думой Хабаровского края, предполагает внесение изменений в статью 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Согласно пояснительной записке, поправки дополнят перечень мест, где розничная торговля такой продукцией будет запрещена, остановочными пунктами всех видов городского и пригородного транспорта.

Авторы законопроекта подчёркивают, что торговая деятельность в павильонах, расположенных на остановочных пунктах, способствует повышенной доступности табачных изделий для населения, особенно для молодёжи, учитывая близость многих таких точек к учебным заведениям. Дополнительным аргументом стало сокращение риска пассивного курения для уязвимых категорий граждан — детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

В случае окончательного принятия документа его вступление в силу запланировано с 1 марта 2026 года. Мера направлена на последовательное снижение доступности табачных и никотинсодержащих изделий и формирование более здоровой среды в местах массового пребывания людей.

Ранее в Госдуме разъяснили последствия запрета продажи вейпов. Депутат Леонов сообщил, что пользоваться электронными сигаретами по-прежнему разрешено, ограничения коснутся только торговли. Он также уточнил, что владельцам вейпов не грозят штрафы или другие санкции за их хранение.