На Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для рождённых после 2007-го

Мальдивская Республика ввела беспрецедентный запрет на потребление табачных изделий для всего поколения граждан, родившихся после 1 января 2007 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министерства здравоохранения архипелага.

Вступившим в силу 1 ноября, лицам младше 18 лет полностью запрещено покупать, использовать или продавать любые табачные изделия. Мера распространяется также на туристов и дополняется действующим запретом на импорт и использование электронных сигарет для всех возрастных групп.

Продавцы обязаны проверять документы покупателей, а нарушителям грозят штрафы до 50 000 руфий ($3,2 тыс.). Власти заявляют, что эти шаги помогут создать первое в мире поколение, свободное от табачной зависимости.

