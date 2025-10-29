Россиянам рассказали о штрафах за курение на общих балконах

Курильщиков на общих подъездных балконах в многоквартирных домах ждут штрафы от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам чиновника, несмотря на прямой законодательный запрет, жильцы часто курят на общих балконах, считая их «улицей». Колунов напомнил, что это правонарушение карается штрафом.

«Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей», — передаёт слова депутата РИА «Новости».

Как подчеркнул парламентарий, курение в подъездах, лифтах и на лестницах также противоречит закону.

