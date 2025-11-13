Адвокат назвал 5 законов, которые россияне нарушают каждый день

Паркуемся «на пять минут», выкладываем чужое фото, ругаемся в транспорте, включаем музыку после полуночи – и даже не думаем, что за всё это можно получить штраф или повестку. Адвокат Илья Мартазов рассказал Life.ru, какие привычные мелочи ежедневно ставят нас вне закона – и почему знание этих правил способно уберечь не только кошелёк, но и репутацию.

По словам юриста, большинство россиян даже не подозревают, что ряд бытовых действий формально нарушает закон.

Наверное, как юрист, я давно уже перестал удивляться людям, которые с абсолютно искренним удивлением узнают: их обычные каждодневные поступки – то самое «да ведь все так делают» – формально вообще-то вне закона. Илья Мартазов Адвокат

Он объяснил, что чаще всего речь идёт не о криминале, а о нарушении административных правил, которые кажутся незначительными, но при этом бьют по нервам и кошельку.

«В основе – привычка. Кто-то считает: если полиция редко обращает внимание или «штрафы маленькие», значит можно слегка расслабиться. Логика такая: раз массово нарушают, значит, не страшно», – добавил адвокат.

Мартазов выделил пять самых частых нарушений, совершаемых «по инерции». Первое – парковка у пешеходных переходов. Согласно ПДД, остановка ближе пяти метров к «зебре» запрещена, а штраф достигает 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ты встаешь у самой «зебры», даже можешь оставлять включённым двигатель, а на деле перекрываешь другим обзор и реально рискуешь чьей-то безопасностью», – подчеркнул он.

Вторая ошибка – публикация чужих фото без разрешения. Статья 152.1 Гражданского кодекса обязывает получать согласие на использование изображения человека. Если человек узнает себя на чужой публикации, он вправе не ограничиваться просьбой удалить фото, поэтому дело может дойти до суда и требования моральной компенсации.

Третья ловушка – нецензурная брань в общественных местах. За неё грозит штраф до 1000 рублей, а при злостном поведении – до 15 суток ареста.

«Следите за речью там, где вас слышит публика – подъезд, кафе, транспорт уж тем более считаются общественными местами», – напомнил адвокат.

Ещё одна распространённая ошибка – шумные вечеринки и ремонт ночью. В каждом регионе действуют свои «законы о тишине», но суть одна: нарушителей ждут штрафы до трёх тысяч рублей. При этом юрист посоветовал предупреждать соседей заранее, если знаете, что ночью будете шуметь – по его словам, иногда хватает простой человеческой договорённости.

Пятая ошибка – курение в подъездах и у входов в магазины. Закон запрещает это ближе 15 метров от общественных зданий, а штраф может доходить до трёх тысяч рублей.

В завершении Мартазов отметил, что большинство подобных ограничений придуманы не ради бюрократии, а для защиты окружающих: «Даже небольшая правовая грамотность здорово бережет ваши деньги, но главное – сохраняет добрососедские отношения и внутреннюю свободу жить без паранойи».

Ранее Life.ru писал, что за поддельный диплом на собеседовании можно попасть под уголовную статью. Адвокат напомнил, что использование фальшивого документа грозит штрафом до 80 тысяч рублей или даже арестом. При этом, по данным HR-экспертов, большинство работодателей в России подлинность дипломов почти не проверяют, доверяя словам соискателей.