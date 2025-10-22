Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 07:14

За поддельный диплом на собеседовании можно присесть в тюрьму, предупредил адвокат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Использование поддельного диплома при трудоустройстве может повлечь уголовную ответственность по статье 327 УК РФ. Об этом рассказал в беседе с «Москвой 24» адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, хотя это преступление относится к категории небольшой тяжести, санкции за него могут быть существенными: штраф до 80 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.

HR-эксперт, руководитель международного рекрутингового агентства Гарри Мурадян, ссылаясь на неофициальные данные, отметил, что лишь около 12% российских работодателей проверяют подлинность дипломов соискателей. Остальные доверяют предоставленной информации.

«Проверка одного кандидата стоит примерно 12 тысяч рублей. В связи с этим работодатели часто опираются на личные ощущения при собеседовании соискателя и закрывают глаза на подлинность документа», – пояснил Мурадян.

Эксперт также напомнил, что предоставление фальшивых документов при трудоустройстве, в том числе военных билетов, также может повлечь уголовную ответственность. На практике такие случаи зачастую вскрываются уже после приёма на работу.

По словам Мурадяна, резюме — это по сути рекламный буклет: подборка лучших фактов о кандидате. Если в ходе работы выясняется несоответствие заявленных компетенций реальной квалификации, сотрудника обычно просто увольняют.

HR-эксперт объяснил, почему работодатели в России полюбили пенсионеров
HR-эксперт объяснил, почему работодатели в России полюбили пенсионеров

Ранее Life.ru сообщал, что работодатели стали гораздо чаще отказывать в приёме на работу соискателям, которые курят. Дело в том, что такой работник на перекуры тратит около 30 минут в день. Таким образом, за год он проводит в курилке около 138 часов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar