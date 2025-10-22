За поддельный диплом на собеседовании можно присесть в тюрьму, предупредил адвокат

Использование поддельного диплома при трудоустройстве может повлечь уголовную ответственность по статье 327 УК РФ. Об этом рассказал в беседе с «Москвой 24» адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, хотя это преступление относится к категории небольшой тяжести, санкции за него могут быть существенными: штраф до 80 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.

HR-эксперт, руководитель международного рекрутингового агентства Гарри Мурадян, ссылаясь на неофициальные данные, отметил, что лишь около 12% российских работодателей проверяют подлинность дипломов соискателей. Остальные доверяют предоставленной информации.

«Проверка одного кандидата стоит примерно 12 тысяч рублей. В связи с этим работодатели часто опираются на личные ощущения при собеседовании соискателя и закрывают глаза на подлинность документа», – пояснил Мурадян.

Эксперт также напомнил, что предоставление фальшивых документов при трудоустройстве, в том числе военных билетов, также может повлечь уголовную ответственность. На практике такие случаи зачастую вскрываются уже после приёма на работу.

По словам Мурадяна, резюме — это по сути рекламный буклет: подборка лучших фактов о кандидате. Если в ходе работы выясняется несоответствие заявленных компетенций реальной квалификации, сотрудника обычно просто увольняют.

Ранее Life.ru сообщал, что работодатели стали гораздо чаще отказывать в приёме на работу соискателям, которые курят. Дело в том, что такой работник на перекуры тратит около 30 минут в день. Таким образом, за год он проводит в курилке около 138 часов.