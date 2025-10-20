HR-эксперт объяснил, почему работодатели в России полюбили пенсионеров

Российские пенсионеры всё активнее стремятся к трудоустройству. Причины этого явления связаны не только с финансовыми трудностями, но и с психологической потребностью в социальной реализации, уверен руководитель школы развития карьеры, HR-эксперт Гарри Мурадян.

«На пенсии скучновато, хочется движухи, работы, чем-то заниматься, подсуетиться», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, работодатели ценят сотрудников старшего поколения за эмоциональную устойчивость и богатый жизненный опыт, предлагая в Москве среднюю заработную плату от 55 до 70 тысяч рублей. Эксперт отметил, что современный рынок труда постепенно отходит от возрастных стереотипов, создавая новые возможности для профессиональной реализации пенсионеров.

