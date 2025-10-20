«Эмоции не табу»: Россиян предупредили о новом тревожном явлении на рынке труда

Феномен «тихого выгорания» (quiet cracking) приходит на смену тенденции «тихого увольнения» на российском рынке труда, предупредила HR-директор диджитал-агентства Ольга Бахтина. По её словам, сотрудники, подверженные этому синдрому, формально продолжают выполнять обязанности, но теряют внутреннюю мотивацию и инициативность без внешних признаков саботажа.

Такие работники перестают чувствовать признание своего вклада, хотя в целом сохраняют интерес к профессии. Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что ключевым методом борьбы с этим явлением становится регулярная обратная связь и искренний интерес руководителей к профессиональному развитию сотрудников. Создание нетоксичной корпоративной среды и выявление значимых для работника направлений деятельности помогают вернуть смысл профессиональной деятельности и восстановить мотивацию.

«Если человек не чувствует, что может открыто говорить о своих ощущениях, он просто замолкает. Создавайте культуру, где эмоции не табу», — призвала эксперт.

