Доводит до нервного срыва: Названа главная причина стресса на работе у россиян

Шум в офисе стал главной причиной стресса на работе для россиян. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса.

Самыми раздражающими факторами оказались разговоры и звонки коллег (26%), фоновый шум (22%) и дискомфорт по температуре (18%). Также стресс вызывают совещания (12%), нехватка свежего воздуха (12%) и шум офисной техники (10%). Особенно проблема усиливается с ростом числа коворкингов и опен-спейсов.

Клинический психолог Маргарита Прошина отмечает, что постоянный шум вызывает напряжение нервной системы, усиливает раздражительность и усталость, снижает концентрацию и продуктивность. Долгое воздействие шума повышает уровень гормонов стресса, что негативно влияет не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, увеличивая риски сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с нервной системой.

Стресс и выгорание на работе вынуждают россиян увольняться. С такой проблемой сталкивались более половины российских сотрудников. Чаще всего эмоциональное выгорание фиксируют в профессиях с высокой нагрузкой и постоянным стрессом: у врачей, учителей, сотрудников IT-сферы, банков и call-центров.