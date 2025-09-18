«Выгораем и уходим»: Половина россиян увольняются из-за стресса на работе

Большинство россиян признаются, что сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. По данным исследования SuperJob, с этой проблемой знакомы 58% опрошенных.

Среди участников опроса — 3 тыс. россиян старше 18 лет из всех округов страны. Чаще всего о выгорании сообщали женщины (61% против 54% у мужчин). С возрастом число таких случаев растёт: от 55% среди молодежи до 61% у респондентов старше 45 лет.

Каждый второй признался, что эмоциональное истощение приводило к решению уволиться. При этом лишь 23% сотрудников пытались обратиться за помощью к руководству, но положительный результат получили только 28% из них.