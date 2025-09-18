«Выгораем и уходим»: Половина россиян увольняются из-за стресса на работе
SuperJob: Более половины россиян испытывали выгорание на работе
Большинство россиян признаются, что сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. По данным исследования SuperJob, с этой проблемой знакомы 58% опрошенных.
Среди участников опроса — 3 тыс. россиян старше 18 лет из всех округов страны. Чаще всего о выгорании сообщали женщины (61% против 54% у мужчин). С возрастом число таких случаев растёт: от 55% среди молодежи до 61% у респондентов старше 45 лет.
Каждый второй признался, что эмоциональное истощение приводило к решению уволиться. При этом лишь 23% сотрудников пытались обратиться за помощью к руководству, но положительный результат получили только 28% из них.
По данным психологов и HR-аналитиков, чаще всего эмоциональное выгорание фиксируют в профессиях с высокой нагрузкой и постоянным стрессом: у врачей, учителей, сотрудников IT-сферы, банков и call-центров. Среди причин — переработки, давление со стороны руководства, страх потерять работу и отсутствие перспектив карьерного роста. Эксперты отмечают, что после пандемии масштабы проблемы только усилились: многие компании так и не вернулись к сбалансированному режиму работы, а требования к результатам стали выше.