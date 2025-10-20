Тихий час, бар и кикер: Life.ru узнал любимые привычки офисных сотрудников

Каждый третий офисный работник в России мечтает о «тихом часе» на работе, а многие строят планы о пятничных вечеринках и совместных барных встречах с коллегами. Аналитики выяснили, какие офисные ритуалы россияне хотели бы видеть частью корпоративной жизни, а Life.ru публикует результаты анализа.

Операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова отметила, что ритуалы помогают сотрудникам настроиться на работу и повысить концентрацию.

«Офисные ритуалы действительно сокращают рабочий день. Почти каждый третий (31%) офисный работник уделяет собственным ритуалам от 30 минут до 1 часа, а 14% ежедневно выделяют на офисные привычки более часа. Чаще всего отвлекаются представители медицинской сферы – 63% медицинских работников уделяют офисным привычкам свыше 30 минут в день. Руководителю не стоит чересчур сильно с ними бороться, если они не влияют прямым образом на продуктивность. Зачастую для работников офиса это способ сбросить напряжение и очистить голову», – рассказала Филиппова.

По её словам, работники хотели бы видеть в корпоративной культуре несколько ритуалов: «тихий час», пятничные вечеринки, походы в бар вместе с коллегами, обеденные партии в кикер, вечерние прогулки и даже победные танцы после сложных задач.

Ежедневные привычки сотрудников тоже разнообразны. Утренний кофе или чай перед началом рабочего дня практикуют 32% респондентов, 24% завтракают за рабочим столом, каждый пятый устраивает пятничные «посиделки» с коллегами, 5% разыгрывают друг друга, а 4% исполняют победный танец после выполнения сложных задач. Филиппова подчеркнула, что офисные привычки помогают сблизиться с коллегами и отвлечься от рабочих задач.

«Больше четверти опрошенных (27%) видят в ритуалах способ сблизиться с коллегами, ещё 27% используют их, чтобы переключиться и настроиться на продуктивность. Лишь 8% рассматривают офисные привычки как повод отлынивать от работы», – отметила она.

Однако не все ритуалы вызывают положительные эмоции. По данным опроса, больше всего сотрудников раздражают глупые шутки и мемы в рабочих чатах (35%), а также слишком частые перекуры у коллег (25%). Кроме того, офисные ритуалы часто связаны с расходами. Каждый третий тратит на них от пяти до 15 тыс. рублей в месяц, а 5% – от 15 до 30 тыс. Среди затратных привычек, от которых хотели бы отказаться ради экономии, респонденты называли кофе или чай на вынос (30%), доставку еды (29%) и совместные перекуры (23%).

Ранее Life.ru писал, что избегание работы часто связано с психологическим сопротивлением внутренней боли – страха, стыда и боязни неудач. Психолог объяснил, что механизм избегания формируется ещё в детстве и проявляется во взрослой жизни в виде оправданий. Чтобы справиться с этим, важно сначала признать проблему, осознать причины и перейти к конкретным действиям для повышения продуктивности.