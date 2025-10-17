«Так не работает»: В Госдуме не оценили идею освящать офисы для лучшей атмосферы

Инициатива массового освящения офисов российских компаний для улучшения рабочей атмосферы не нашла поддержки в Госдуме. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя предложение лидера движения «Россия православная» Михаила Иванова.

«Даже нельзя сказать, что это так «не работает». Освящение помещения подразумевает молитву тех, кто участвует в чине освящения. А если люди не молятся, если им просто это спустили сверху, то какой тогда смысл его освящать?», — поинтересовался парламентарий в разговоре с «Ридусом».

Парламентарий подчеркнул, что подобные практики не должны носить административный или принудительный характер. Он добавил, что в православной традиции первостепенное значение имеет добрая воля человека, без которой невозможно достижение духовных целей.

Напомним, ранее Михаил Иванов призвал окроплять офисы святой водой. По словам общественника, подобный обряд эффективно защитит от негативного воздействия потусторонних сил и дурных намерений, окажет положительное влияние на моральный климат в коллективе.