«Не было бы сказок и жития Петра и Февронии»: Милонов раскрыл опасную правду о женском сталкинге

Не только представители сильного пола, но и женщины могут быть виновниками преследования и сталкинга, что является грубым нарушением прав личности. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Виталий Милонов.

По его словам, с одной стороны, хулиганские проявления, попирающие права граждан, должны пресекаться безоговорочно. Недопустимо какое-либо снисхождение к неадекватным личностям, досаждающим окружающим. Это касается как мужчин, так и женщин, способных на подобное поведение, дополнил Милонов.

Но, с другой стороны, по его словам, важно соблюдать осторожность, чтобы не произошло размывания границ. Депутат выразил опасение, что сталкинг можно ошибочно принять за настойчивое стремление мужчины завоевать расположение женщины.

«Ни одна русская сказка не могла быть сочинена. Добивающиеся сердце царевны всякие разные Иваны-дураки и принцы точно бы подпадали под [законы о] сталкинге. И сидели бы они в остроге, а не становились бы счастливыми мужьями у принцесс. Так что давайте будем аккуратны и не будем использовать иностранные глупые слова «сталкинг», «буллинг» и так далее. Кстати, классический пример сталкинга – это житие Петра и Февронии. Там, правда, со стороны Февронии он был», — пояснил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Милонов дополнил, что мир не увидел бы этой притчи, если бы тогда действовали указанные нормы.

Ранее Life.ru рассказывал, что осенью в Госдуму внесут изменённый законопроект о сталкинге. Проект, предложенный депутатами фракции «Новые люди», отправили на доработку, заявила первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева.