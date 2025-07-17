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17 июля, 13:51

Изменённый законопроект о сталкинге внесут в Госдуму уже осенью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Новую версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании) внесут уже осенью. Об этом заявила первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева по итогам круглого стола «Сталкингу — нет».

«Мы планировали успеть его внести в эту сессию. С учётом того, что мы чуть сдвинулись, [есть] ещё ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой»,цитирует депутата ТАСС.

Законопроект о навязчивом преследовании выдвинулди депутаты фракции «Новые люди», однако документ отправили им на доработку.

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Ранее Госдума одобрила поправку, которая будет считать использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Документ направлен на борьбу с подрывной деятельностью и попытками скрыть следы преступлений через анонимные сервисы доступа в Интернет.

Полина Никифорова
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