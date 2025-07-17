Изменённый законопроект о сталкинге внесут в Госдуму уже осенью
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Новую версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании) внесут уже осенью. Об этом заявила первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева по итогам круглого стола «Сталкингу — нет».
«Мы планировали успеть его внести в эту сессию. С учётом того, что мы чуть сдвинулись, [есть] ещё ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой», — цитирует депутата ТАСС.
Законопроект о навязчивом преследовании выдвинулди депутаты фракции «Новые люди», однако документ отправили им на доработку.
Ранее Госдума одобрила поправку, которая будет считать использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Документ направлен на борьбу с подрывной деятельностью и попытками скрыть следы преступлений через анонимные сервисы доступа в Интернет.