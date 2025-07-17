Изменённый законопроект о сталкинге внесут в Госдуму уже осенью

Новую версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании) внесут уже осенью. Об этом заявила первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева по итогам круглого стола «Сталкингу — нет».

«Мы планировали успеть его внести в эту сессию. С учётом того, что мы чуть сдвинулись, [есть] ещё ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой», — цитирует депутата ТАСС.

Законопроект о навязчивом преследовании выдвинулди депутаты фракции «Новые люди», однако документ отправили им на доработку.